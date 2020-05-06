نجران 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسنفذت جمعية "رعاية مرضى السرطان" بمنطقة نجران أمس، برنامجاً تدريبياً عن "الأورام"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.وتناول البرنامج الذي قدمه الدكتور هويج آل مخلص، التعريف بالأورام ومراحلها وأنواعها الرئيسة والعوامل المسببة لها، وكيفية تكونها.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:25ت م0112