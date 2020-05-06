بيش 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسانطلقت أمس فعاليات حملة التبرع بالدم ، التي ينظمها نادي بيش الرياضي بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى محافظة بيش العام ، وذلك بمجمع الخرمي التجاري بالمحافظة.وأوضح رئيس النادي حسن بن إبراهيم أبو راسين أن الحملة التي ستستمر حتى ٢٠ من شهر رمضان المبارك ، من الساعة (9) مساءً إلى الساعة (2) صباحاً, وتأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين وزارة الرياضة ووزارة الصحة الهادفة لنشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة البشر ، والإسهام في تأمين بنك الدم بالاحتياجات اللازمة من الدم استعداداً لأي طارئ – لاسمح الله - .وبين أن الحملة ستمكن الراغبين بالتبرع بالدم من تسجيل أسمائهم من خلال الدخول على برنامج "وتين" عبر رابط المبادرة https://forms.gle/n6voSZ2v4Q5poxHZ7، مؤكداً تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لتنفيذ عملية التبرع بالدم من خلال مراعاة التباعد الاجتماعي وتحديد أوقات محددة لكل مجموعة من المتبرعين.// انتهى //16:35ت م0116