الدمام 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية منذُ الأول من شهر رمضان المبارك تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية وحملات التعقيم والتطهير بمحافظة قرية العليا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث قامت بمواصلة الجولات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والصحة العامة، إضافة إلى تفتيش المستودعات ووفرة المخزون، ونتج عن تلك الجولات تسجيل 15 مخالفة وتحرير إشعارات وغرامات، كما أسهمت في تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بها بما يحقق مصلحة المستهلك والتاجر، وخلق بيئة آمنة للمتسوقين و للعاملين.وأكدت الأمانة أنها قامت بأعمال التطهير والمكافحة ورش المبيدات وردم التجمعات المائية والإصحاح البيئي ورفع المخلفات بشكل دوري ، إضافة إلى استمرارها في أعمال صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس بمختلف الشوارع والميادين والمتابعة بشكل دوري، إضافة إلى أعمال الزراعة في الحدائق بالأحياء السكنية والجزر الوسطية.ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الأمانة من أجل حماية الوطن ومن فيه، بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى أو على الخدمات البلدية المقدمة من خلال التواصل مع مركز 940.// انتهى //16:35ت م0117