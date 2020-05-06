المنامة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,288.36 نقطة بانخفاض قدره 10.01 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 582.09 نقطة بانخفاض قدره 1.66 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و398 ألفاً و327 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 267 ألفاً و 304 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 44 صفقة.// انتهى //16:55ت م0125