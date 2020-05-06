الباحة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة أمس, فعاليات الملتقى الافتراضي الثاني للإرشاد التعليمي والمهني "عن بعد", بحضور مدير التعليم بالمخواة الدكتور علي بن محمد الجالوق, ومدير الإدارة العامة للإرشاد الطلابي بالوزارة الدكتور يحيى خبراني, وبمشاركة نخبة من المختصين في الإرشاد التعليمي والمهني.وتخلل الملتقى العديد من أوراق العمل التي استعرضت التخصصات المتاحة وشروط القبول في جامعة الباحة والكلية التقنية والمعاهد المهنية التي قدمها عميد القبول والتسجيل بجامعة الباحة الدكتور خالد الغامدي, وعميد الكلية التقنية بالمخواة المهندس رزق الله الزهراني, ومديرة وحدة القبول والتسجيل بالكلية التقنية للبنات بالباحة ريم الغامدي, فيما قدم رئيس قسم الاختبارات والقبول بتعليم المخواة علي بلقاسم العُمري ورقة عمل عن آلية التقويم في ظل جائحة كورونا.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة أن الملتقى يأتي في ظل تبني الرؤية الوطنية خيارات وظيفية نوعية بالتزامن مع طرح وزارة التعليم مسارات حديثة نعمل على مواكبتها من خلال أطروحات الملتقى.// انتهى //17:28ت م0134