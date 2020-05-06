سكاكا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسوفرت جامعة الجوف عدداً من أجهزة التعقيم الذاتي لتركيبها عند مداخل الأسواق بمدينة سكاكا، وذلك ضمن مساهماتها في مبادرة #تسوق_بصحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19وأوضح مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، ان هذه الخطوة تأتي استشعارا بدور الجامعة وواجبها تجاه المجتمع والوطن في ظل ما تمر به البلاد والعالم من جائحة كورونا المستجد لنبذل ما بوسعنا لتجاوزه بسلام إن شاء الله، تكاملاً مع الجهود المبذولة في المنطقة بقيادة وتوجيهات سمو أمير المنطقة ومشاركة الجهات المعنية.وأضاف الدكتور الزارع أن ما يميز أجهزة التعقيم الذاتي أنها تقوم بتعقيم المتسوق أوتوماتيكياً بمجرد المرور من خلالها قبل دخول الاسواق ليبدأ الجهاز بضخ مادة التعقيم القاتلة للفيروسات غير ضارة بالإنسان على هيئة بخار.// انتهى //17:35ت م0136