عام / جامعة الجوف توفر أجهزة تعقيم ذاتي في الأسواق ضمن مبادرة تسوق بصحة
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
سكاكا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس
وفرت جامعة الجوف عدداً من أجهزة التعقيم الذاتي لتركيبها عند مداخل الأسواق بمدينة سكاكا، وذلك ضمن مساهماتها في مبادرة #تسوق_بصحة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19
وأوضح مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، ان هذه الخطوة تأتي استشعارا بدور الجامعة وواجبها تجاه المجتمع والوطن في ظل ما تمر به البلاد والعالم من جائحة كورونا المستجد لنبذل ما بوسعنا لتجاوزه بسلام إن شاء الله، تكاملاً مع الجهود المبذولة في المنطقة بقيادة وتوجيهات سمو أمير المنطقة ومشاركة الجهات المعنية.
وأضاف الدكتور الزارع أن ما يميز أجهزة التعقيم الذاتي أنها تقوم بتعقيم المتسوق أوتوماتيكياً بمجرد المرور من خلالها قبل دخول الاسواق ليبدأ الجهاز بضخ مادة التعقيم القاتلة للفيروسات غير ضارة بالإنسان على هيئة بخار.
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17:35ت م
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