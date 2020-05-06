ابها 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسنفذ مركز الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لعمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد فعالية توعوية افتراضية عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك تزامنًا مع اليوم الخليجي لصعوبات التعلم الذي يوافق الـ 3 من مايو الجاري.وأُطلقت الفعالية بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والأخصائيين ومعلمي صعوبات التعلم ، إذ عرض المشاركون مجموعة من المعلومات والمهارات المهمة لكيفية التعامل مع أصحاب صعوبات التعلم بعدة طرق، وبينوا خلالها مدى ذكائهم وسبب اختيار يوم الـ 3 من مايو اليوم الخليجي لصعوبات التعلم.وأوضح المشرف على مركز الأشخاص ذوي الإعاقة بالجامعة الدكتور عامر علي جعفر أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم هذه الفئة الغالية وتوعية المجتمع بكيفية التعامل معها وتقديم الاستشارات لأسرها، مشيرًا إلى أن المركز سيقيم عدة دورات للطلاب والطالبات والمهتمين بهذه الفئة في الصيف استكمالًا لجهود الجامعة في ذلك ومشاركةً في مشروع "مبادرون" الذي أطلقته الجامعة مؤخرًا.// انتهى //17:37ت م0137