سكاكا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسيساند مجموعة من الشباب المتطوع جمعية أصدقاء العمل التطوعي بالجوف " يمناكم " ، لتقديم خدماتهم لأبناء المجتمع المحتاج.وأوضح مدير جمعية محمد العلي ان الجمعية لمست اقبال كبير من شباب وشابات المنطقة للتطوع مع أعمال الجمعية بلغ عددهم 300 من الشباب والشابات، لافتاً إلى أن الجمعية تشارك عدداً من الجمعيات الخيرية في أعمال مختلفة على مستوى مدن ومحافظات المنطقة ، حيث يقوم المتطوعين بإعداد وتجهيز وجبات الإفطار والسحور وتوزيعها بشكل يومي إضافة المشاركة بعمليات توزيع السلال الغذائية في مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل ومحافظة القريات.وأكد أن الجمعية تقوم على تدريب وتهيئة المتطوعين للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .// انتهى //17:51ت م0139