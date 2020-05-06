مكة المكرمة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسوزعت جمعية البر الخيرية بربوع العين بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، ١٠٠٠ سلة غذائية على المستفيدين, تضامناً مع حملة "براً بمكة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة للتخفيف على المتضررين من جائحة كورونا.وقدم رئيس جمعية البر الخيرية بربوع العين الشيخ شدة بن رميح الغموي, شكره وتقديره لكل من اساهم في دعم الجمعية , مشيراً إلى أن هذا الدعم الإنساني كان له الأثر الكبير في تحقيق رسالة الجمعية لتقديم العون والمساعدة للفقراء والمساكين.ومن جهته قال نائب الرئيس الشيخ ضيف الله مجلي المتعاني, "رأينا البسمة على وجوه اليتامى وهم يحملون السلال الغذائية ولسانُ حالهم يَلهجُ بالدعاء لمن كان سبباً في هذا الخير العظيم والنفع الكبير لا سيما في هذا الشهر الكريم".وأشار إلى أن رجال الأعمال في بلادنا لهم مواقف صادقة تجاه وطنهم ومجتمعهم, سائلاً الله بأن يتقبل منهم ويجزيهم خير الجزاء.// انتهى //18:01ت م0141