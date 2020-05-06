بيشة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأوضحت صحة بيشة أنه جرى بحمد الله إجراء أكثر من 8600 عملية جراحية مختلفة منذ بداية هذا العام 2020 منها عمليات تُعد إنجاز (نوعية) ومنها عمليات اليوم الواحد والعمليات الصغرى والكبرى، وشملت العمليات عدة تخصصات مثل العظام، وإصابات الملاعب والإصابات الرياضية، والجراحة العامة، والمسالك البولية وجراحة الوجه والفكين، والمخ والأعصاب، وعمليات النساء والأطفال، وعمليات العيون.وأضافت أنها تشرف على 8 مستشفيات موزعة على المحافظات التابعة لها, حيث تقدم الخدمات الصحية لأكثر من 400 ألف مواطن ومقيم كلاً من مستشفى تثليث العام - مستشفى سبت العلاية العام - مستشفى البشائر العام - مستشفى تبالة العام - ومستشفى وادي ترج العام مستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية - مستشفى الملك عبدالله.وأوضحت أن مستشفى الملك عبدالله في بيشة من أكبر المستشفيات، كما أنه المستشفى المرجعي للمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لصحة بيشة, ويقوم بدور محوري في عمليات نوعية ونادرة في جميع التخصصات.// انتهى //18:04ت م0142