تونس 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية التونسي نور الدين الرَي في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الإيرلندي سيمون كوفني سُبل تعزيز التعاون بين البلدين.وأوضح بيان لوزارة الخارجية التونسية أنه تم التطرق أيضًا إلى عدد من المستجدات الدولية والإقليمية وخاصة الوضع في ليبيا، إضافة إلى الجهود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا المستجد في البلدين.// انتهى //18:11ت م0144