واشنطن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً عند فتح السوق اليوم، مدعومةً بآمال بانتعاش أنشطة الشركات مع تخفيف عددٍ من الولايات، القيود المرتبطة بفيروس كورونا.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 95.79 نقطة أو 0.40 بالمئة ليصل إلى 23978.88 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 14.70 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 2883.14 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 65.58 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 8874.70 نقطة.// انتهى //18:25ت م0148