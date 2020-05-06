الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة البلجيكية تعليق منافسات كامل المنافسات الرياضية بما فيها كرة القدم حتى 31 يوليو، في خطوة يرجح أن تكون حاسمة في قرار إيقاف موسم 2019-2020 نهائياً بسبب فيروس كورونا المستجد.وأتى هذا الإعلان عن طريق رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلميس، ويشمل كل النشاطات الرياضية للحد من تفشي "كوفيد-19"، وسبق للسلطات منع كل التجمعات العامة حتى نهاية أغسطس.وفي أعقاب القرار، أكدت رابطة دوري كرة القدم عبر حسابها على "تويتر" أنها ستأخذه في الاعتبار عند اتخاذ قرارها بشأن ما تبقى من موسم 2019-2020.وأوضحت الرابطة في بيان انها "أخذت علماً بالقرار المتخذ من قبل مجلس الأمن الأعلى (في البلاد)، والذي يلحظ وقف كل منافسات كرة القدم الاحترافية حتى 31 يوليو".وأضافت "من نافل القول إن الرابطة والأندية ستحترم هذا القرار"، موضحة أن "ترتيبات ختام موسم 2019-2020 سيتم التعامل معها خلال الجمعية العمومية في 15 مايو".وكانت رابطة الدوري قد أوصت منذ مطلع أبريل، بإنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، أي تتويج كلوب بروج لكونه يتصدر بفارق 15 نقطة، بعد خوض 29 مرحلة من أصل 30.لكن هذا الاقتراح أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الذي حذّر السلطات الكروية المحلية من التسرع في إنهاء الموسم قبل استنفاد كل السبل الممكنة لإنهائه، ودخل الاتحاد القاري في مفاوضات بهذا الشأن مع الاتحاد البلجيكي، في حين أرجأت الرابطة مراراً اتخاذ القرار النهائي بشأن التوصية.وبات الموعد المرجح لهذا القرار الاثنين المقبل في اجتماع الجمعية العمومية.وفي حال قرار إنهاء الموسم، ستنضم بلجيكا إلى دول عدة أقدمت على خطوة مماثلة، أبرزها فرنسا التي أعلنت تتويج باريس سان جرمان باللقب، وهولندا التي لم تسمِّ بطلا للدوري.في المقابل، باتت ألمانيا الأربعاء الأولى بين البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا، تجيز استئناف البطولة خلف أبواب موصدة، بدءاً من النصف الثاني من مايو.// انتهى //19:27ت م0163