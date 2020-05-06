السيح 13 رمضان 1441هـ الموافق 06 مايو 2020م واسأغلقت إدارة الرقابة الصحية ببلدية الخرج أمس ، معملاً للحلويات في مدينة السيح ، بسبب مخالفات صحية متعددة ، وعدم الالتزام بتطبيق الاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس كورونا" .وأوضحت البلدية أنه تم مصادرة كميات من المواد الغذائية بالمعمل غير صالحة للاستخدام ، وضبط عمالة لا تحمل شهادات صحية ، وتطبيق الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة.ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة .// انتهى //19:31ت م0164