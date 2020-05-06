الرباط 13 رمضان 1441 ه موافق 6 مايو 2020 م واستعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ﻧﺪوة ﻋﻠﻤية افتراضية ﺣﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، وذلك يوم اﻻﺛﻨﻴﻦ 11 من مايو الحالي.وأوضح بيان صادر عن الايسيسكو اليوم ان هذه الندوة تأتي في إطار جهود مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وتهدف إلى رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻔﻨﻴﻴﻦ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﻴﻦ لأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ واﻟﻔﺎﺋﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أﺛﻨﺎء الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول الأﻋﻀﺎء بالإيسيسكو ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻨﻬا، وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ فيروس كورونا واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﻫﻢ التجارب ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ الأوﺑﺌﺔ واﻟﻜﻮارث والأزﻣﺎت.وتركز اﻟﻨﺪوة على محورين، الأول يتعلق باﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث، واﻟﺜﺎﻧﻲ يرتبط باﻟﺘﺠﺎرب واﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﺛﻨﺎء الأزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث.// انتهى //19:35ت م0165