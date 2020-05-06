عنيزة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستشارك لجنة عنيزة الفرعية للمبادرة بحملة رمضان ( افطار - وأطعام ) والتي يشرف عليها محافظ عنيزة عبدالرحمن بن ابراهيم السليم تلبية لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل أمير القصيم الذي أطلق مبادرته الكريمة " افطارك في مكانك " بمشاركة اكثر من 100 متطوع بتوزيع اكثر من 5000 وجبة افطار وسحور يومياً في مواقع مختلفة داخل المحافظة ويشمل ذلك المحتاجين والمتضررين من جائحة كورونا .وبين رئيس اللجنة الفرعية للمبادرة بمحافظة عنيزة عادل بن حمد الحديبي ، أن الحملة تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والتي تهدف إلى استمرار تنفيذ مشاريع إفطار صائم في عموم المنطقة حسب ما تقتضيه المرحلة لتفادي انتشار فيروس كورونا وعدم توقف هذا العمل الخيري .وأشاد الحديبي بتعاون الجميع لتحقيق الهدف النبيل للحملة كالقطاع الحكومي والخاص و الخيري والفرق التطوعية الشبابية والنسائية ، كما ثمن المبادرات الكريمة التي دعمت البرنامج مادياً وعينياً للإنطلاق من أول يوم في رمضان كجمعية البر ومؤسسة الشيخ بن عثيمين ووقف الفهد وجمعية فائض وجمعية نعم ، مؤكداً أن دافع الجميع هو الرغبة في الأجر والتكاتف مع القيادة لتجاوز هذه الآثار بسلام إن شاء الله .// انتهى //19:49ت م0169