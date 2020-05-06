طرابلس 13 رمضان 1441 هـ الموافق06 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية اليوم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، ليصل إجمالي الحالات إلى 64 حالة.وقال المركز في بيان، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 254 عينة من عينات تحاليل فيروس «كورونا»، ثبت سلبية 253 منها، وإصالة حالة واحدة.وأوضح المركز أن إجمالي الحالات النشطة حاليًا 38 حالة، وإجمالي المتعافين 23 حالة حتى الآن، بينما توفي 3 أشخاص .// انتهى //19:50ت م0170