صبيا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمركز الكدمي التابع لمحافظة صبيا اليوم، توزيع أكثر من " 100 " سلة غذائية رمضانية على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية أحمد بن عبدالله النجعي ، أن السلال التي تم توزيعها تضمنت مختلف المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك.وبين أن عدة فرق تطوعية شابة أسهمت في عملية النقل والتوزيع لتلك السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها بمختلف القرى التابعة لنطاق عمل الجمعية، وفق خطة زمنية وضعت لعملية التوزيع وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في أماكن وجودهم, تماشياً مع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالشأن الصحي والأمني.وأكد النجعي حرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من المواد الغذائية , معبراً عن شكره للجهات والمؤسسات الداعمة والراعية لنشاطات الجمعية.// انتهى //19:50ت م0172