أديس أبابا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية لتصل إلى 49 ألفا و 352 شخصًا، إثر تسجيل ألفين و 234 إصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.وأفاد بيان صادر عن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي من مقره في العاصمة الإثيوبية أديس أباب اليوم، أن عدد الوفيات في عموم القارة الأفريقية بلغ 1959، إثر تسجيل 116 وفاة جديدة.وأشار المركز إلى تعافي 16 ألفًا و 315 من المرضى في عموم القارة السمراء حتى الآن.ومازالت جمهورية جنوب أفريقيا تتصدر دول القارة في عدد الإصابات، تليها مصر والمغرب والجزائر، ومن ثم نيجيريا وغانا والكاميرون.// انتهى //19:57ت م0174