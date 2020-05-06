عام / بلدية ينبع : إزالة البسطات العشوائية ومصادرة كميات من السوبيا والخضروات
الأربعاء 1441/9/13 هـ الموافق 2020/05/06 م واس
ينبع 13رمضان 1441هـ الموافق 06مايو 2020م واس
تواصل الفرق الرقابية ببلدية ينبع جولاتها الميدانية على المطاعم والمنشآت الغذائية، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المقدمة .
وأسفرت هذه الجولات عن ضبط عدة مخالفات منها سوء النظافة وسوء تداول المواد الغذائية .
كما أسفرت الجولات الميدانية لمعالجة وضع الباعة المتجولين عن إزالة البسطات العشوائية ومصادرة كميات من أكياس السوبيا والخضروات المعرضة لأشعة الشمس.
// انتهى //
19:57ت م
0175