لندن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلن وزير الحكومات المحلية البريطاني روبرت جينيرك عن تسجيل 649 حالة وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية جراء فيروس كورونا المستجد.وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل بكافة السبل الممكنة لتسهيل عودة السكان إلى ممارسة حياتهم الطبيعية بما يحقق السلامة ويمنع انتشار المرض مرة أخرى.وكشف عن انخفاض عدد المنومين داخل المستشفيات جراء الإصابة بالفيروس بحوالي ألفي شخص، فيما تظهر البيانات اليومية تراجع عدد الإصابات والوفيات المتعلقة بالمرض.// انتهى //21:01ت م0186