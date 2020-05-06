المدينة المنورة 13 رمضان 1441هـ الموافق 06 مايو 2020م واسإنطلاقاً مما توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من دعم متواصل للقطاع الصحي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة ، يأتى تدشين مشروع مستشفى المدينة المنورة الجديد برعاية كريمة وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبحضور سمو نائبه ومعالي وزير الصحة ليكون رافداً جديداً يدعم منظومة التنمية الصحية المستدامة، وبسعة سريرية قدرها 200 سرير من إجمالي 500 سرير وبتكلفة تقدر بـ320 مليون ريال .وحرصت وزارة الصحة وضمن خططها في زيادة السعة السريرية بمستشفيات منطقة المدينة المنورة على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع مستشفى المدينة المنورة ، والاستعداد مبكراً لتدشين المرحلة الثالثة والسعة السريرية كاملة في أقرب وقت ممكن لتقديم الخدمة بالشكل الكامل وفق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية ، وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة للإسهام في التخفيف عن المرضى تكبد عناء السفر في سبيل البحث عن العلاج في أماكن أخرى ، وتقليص قوائم الانتظار في بقية مستشفيات المنطقة.وقال مدير عام مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري: إن المستشفى يخدم مجتمع طيبة الطيبة وزوارها وذلك من خلال أجنحة التنويم التي بلغت 200 سرير مجهزة بالكامل، و27 وحدة للعناية المركزة مجهزة بأحدث ما وصل إليه الطب الحديث من أجهزة ومعدات طبية مدعمين بكوادر مؤهلة وذوي كفاءة علمية وعملية عالية .وأضاف الدكتور إبراهيم زبيري بأن المستشفى يضم 8 غرف عمليات جراحية كبرى تغطي التخصصات كافة لإجراء العمليات الدقيقة, مؤكداً أن مشروع المستشفى يشهد قفزات نوعية من التجهيزات والخدمات الطبية بوتيرة متسارعة تهدف لخدمة المرضى والمراجعين وفق أنظمة الجودة والسلامة .وتسعى وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات حيوية ضخمة وأخرى تطويرية مايسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة وتلبية التطلعات والطموحات وفق الأطر والبرامج المعدة للوصول لأهداف الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030م.ويتكون مشروع مستشفى المدينة المنورة من عدة منشآت حيوية تشمل المبنى الرئيس و يتكون من خمسة أدوار , بالإضافة لمبنى الخدمات ومبنى للعيادات الخارجية وسكن للتمريض وسكن للعائلات وكذلك مستودعات،وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 180,000م2 , ويقع داخل محيط المدينة الطبية بالمدينة المنورة وبجانب مستشفى النساء والولادة والأطفال ومجمع إرادة للصحة النفسية .يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة قد دشن المرحلة الأولى من إنشاء مستشفى المدينة المنورة مطلع العام الهجري الجاري التي شهدت تشغيل خدمات العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ والتنويم بسعة 50 سريراً والعنايات المركزة والخدمات المساندة التي تشمل أحدث التجهيزات لتقنيات الأشعة على مستوى الشرق الأوسط.في حين شملت المرحلة الثانية التي دشنت أمس الأول تشغيلاً جزئياً لغرف العمليات وإضافة 27 سريراً للعناية المركزة المتطورة , بالإضافة إلى الخدمات المساندة التي تتضمن تشغيل المختبر الآلي الأحدث والأكبر على مستوى منطقة المدينة المنورة ، فيما سيكون المستشفى جاهزاً بكامل طاقته بانتهاء المرحلة الثالثة.// انتهى //21:05ت م0187