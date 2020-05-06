الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلن الاتحادان الصربي والكرواتي لكرة القدم اليوم استئناف المباريات المحلية بدءا من أواخر مايو الحالي، بدون حضور جمهور، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.وأورد الاتحاد الصربي في بيان عبر موقعه الإلكتروني "لقد تقرر أن المراحل الأربع الأخيرة من موسم 2019-2020 ستقام" وفق النظام المعتاد، أي من دون إقامة ملحق أو تصفيات لتحديد المراكز.وحدد الاتحاد جدولا لاستكمال الموسم يمتد بين 30 مايو و20 يونيو، كما قرر الاتحاد إقامة الأدوار المتبقية من مسابقة الكأس (ربع النهائي، نصف النهائي والنهائي) في الثالث من يونيو و10 و24 منه تواليا.وتوقفت مباريات كرة القدم في صربيا منذ منتصف مارس، حالها كحال غالبية المنافسات الرياضية في مختلف أنحاء العالم، بسبب وباء "كوفيد-19".من جهته، أعلن الاتحاد الكرواتي في بيان له أن النشاط الكروي في البلاد سيستأنف بإقامة نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية في 30 مايو و31 منه.وأوضح الاتحاد أن مباريات دوري الدرجة الأولى ستستأنف في السادس من حزيران/يونيو.وأضاف "لكن المباريات المتبقية في الدرجات الثانية والإقليمية والدرجات الأخرى لن تلعب".كما أعلن بلد آخر من دول البلقان وهو مونتينيغرو أن الدوري سيستأنف في الأول من يونيو.// انتهى //21:05ت م0188