نجران 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسعقد مجلس جامعة نجران اليوم، جلسته الرابعة للعام الجامعي الحالي، برئاسة معالي مدير الجامعة نائب رئيس مجلس الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، وحضور أمين مجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح وأعضاء المجلس، وذلك من خلال الاتصال عن بُعد.وجرى خلال الجلسة الموافقة على استحداث برنامجي ماجستير مدفوعة الرسوم بكلية الشريعة وأصول الدين تتمثل في برنامج التفسير وعلوم القرآن، وبرنامج بكلية اللغات في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، كما وافق المجلس على إنشاء مركز للتوجيه والإرشاد الطلابي، ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور سعيد السريعي، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات حيالها، حيث وافق المجلس على تعيين ( 5 ) أعضاء هيئة تدريس بالجامعة من المبتعثين العائدين، وابتعاث ( 6 ) معيدين ومحاضرين.وأفاد الدكتور السريعي أن المجلس أقر تمديد ابتعاث ( 32 ) مبتعثاً، وتغيير مقر ابتعاث لمبتعث واحد، إلى جانب إنهاء ابتعاث ( 5 ) من المبتعثين، كما وافق المجلس على اعتماد وتطوير ( 6 ) خطط دراسية.// انتهى //21:06ت م0190