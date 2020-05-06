جدة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستواصل لجنة سكن القاطنين الوافدين بمحافظة جدة وبمشاركة ١٢ جهة معنية، الوقوف على مباني سكن القاطنين بمختلف المواقع يومياً, وذلك في إطار ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية واهتمام بصحة وسلامة الفرد والمجتمع وضمن الأعمال التكاملية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".وشملت الجولات خلال الـ ٤ أيام الماضية إجراء المسح النشط للقاطنين الذين قُدّر عددهم بـ ٥٤٨١ عاملًا ضمن ٤١ مبنى ليصل مجموع المباني منذ بدء اللجنة أعمالها في بداية شعبان الماضي ٣٨٢ مبنى وفُحِص من القاطنين ما مجموعه ٨٦٩٩٧ شخصا , فيما تأكدت اللجنة من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بتلك المساكن وتأكيد الفحص لكل قاطن وإعداد سجل متابعة صحي خاص به وتوفير غرف عزل حال الاشتباه بالإصابة بالفيروس.يذكر أن اللجنة عملت خلال الفترة الماضية على نقل القاطنين الوافدين إلى مواقع حكومية بعد تجهيزها بشكل سريع وفق المتطلبات الصحية والبلدية والتنسيق مع الجمعيات المتخصصة لتقديم الإعاشة لهم.// انتهى //21:23ت م0193