الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأطلقت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركائها، مسرعة افتراضية خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والأكاديميين، والإسهام في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة هذا المرض والأمراض المعدية الأخرى.وأوضح نائب رئيس المدينة المكلف للابتكار الدكتور يوسف اليوسف أن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول فعالة لمواجهة جائحة (COVID-19) والأوبئة المستقبلية الأخرى، عبر تقديم خدمات الدعم التقني وفرص التمويل، من خلال برنامج يمتد إلى ستة أسابيع ويمر بثلاث مراحل، تبدأ بفرز الأفكار واختيار المشروعات الواعدة، تليها مرحلة الدعم الفني والتدريب والتوجيه، وتنتهي بمرحلة التسويق الصناعي. وسيركز البرنامج على المنتجات والبرمجيات وعمليات التصنيع وسلاسل التوريد والتوزيع والحلول اللوجستية في المسارات المحددة بما يؤدي إلى التحكم بالفيروس والحد من انتشاره.وستغطي مسرعة كاكست لمواجهة (COVID-19) خمس مسارات هي: تطوير أدوات التشخيص الطبي لفيروس كورونا المستجد, وضع حلول لمعدات فحص وعلاج هذا الفيروس والأدوات الوقائية, رصد وتتبع هذا المرض والأمراض الوبائية الأخرى عبر أنظمة المراقبة ذاتية التحكم, تطوير طرق الكشف عن المخاطر والسلوك السكاني ضد الفيروس عبر نمذجة الوباء والمحاكاة والتحكم به, التحليلات السلوكية والاجتماعية لمكافحة هذا الفيروس والأمراض الوبائية الأخرى.وتسعى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبرنامج بادر لحاضنات التقنية مع شركائهم (الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المجلس الصحي السعودي، المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، المركز الوطني للمعلومات الصحية، شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه)، بالإضافة إلى شركاء الاستثمار التقني (الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني "تقنية"، شركة علم، شركة حاضنات ومسرعات الأعمال "بياك")، إلى تمكين مشروعات التصنيع المحلية في مجال إنتاج الأدوات التشخيصية الطبية المتقدمة وأنظمة المراقبة الوبائية الفعالة للإسهام في الكشف المبكر على الفيروس، والعمل على سد الحاجة الملحة لزيادة كفاءة توريد وإنتاج معدات الوقاية الصحية واللوازم الطبية.وفي هذا الصدد فإن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توضح أن التقديم للبرنامج سيتم عبر البوابة الالكترونية https://covid19.kacst.edu.sa/cov19acc/ ، علماً بأن فترة التقديم تمتد من الثلاثاء 12 رمضان 1441هـ الموافق 5 مايو 2020م وحتى نهاية يوم الأحد 17 رمضان 1441هـ الموافق 10 مايو 2020م، فيما يتم الإعلان لاحقاً عن النتائج خلال ثلاثة أيام عبر هيئة تحكيم استشارية تضم خبراء متخصصين في مجال الأوبئة وتقنية المعلومات والهندسة الطبية وغيرها من التخصصات ذات العلاقة.// انتهى //21:37ت م0197