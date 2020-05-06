الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسشارك جهاز الشرطة الخليجية في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم عن طريق تقنية الاتصال المرئي عن بعد لرؤساء أجهزة الشرطة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بمشاركة عدد من رؤساء الشرطة في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وناقش الاجتماع احتياجات أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في المنطقة في دعم الإنتربول، بالإضافة إلى تبادل تجارب البلدان في مكافحة جائحة كوروناالمستجد (كوفيد 19) ووضع الخطط والاستراتيجيات الأمنية للتصدي لمثل هذه الأزمات مستقبلا.// انتهى //22:26ت م0206