ينبع 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسرأس اليوم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، الاجتماع الرابع للجنة الطوارئ الفرعية بمحافظة ينبع، عبر الاتصال المرئي مع أعضاء اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة، وذلك لمناقشة مستجدات فايروس كورونا.وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالجميع وأكد على أهمية مواصلة الجهود وضمان حماية المواطنين والمقيمين من انتشار فيروس كورونا المستجد.وناقش الاجتماع مستجدات الإجراءات المنفذة من قبل القطاعات الحكومية الصحية والبلدية والقطاعات ذات العلاقة، لمتابعة تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات العليا، كما نوقشت آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات وصولاً لتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن تطبيق الخطط الصحية الاحترازية بالمحافظة لسلامة المواطنين والمقيمين.// انتهى //22:30ت م0209