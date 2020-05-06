أبوظبي 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلمار محمدياروف العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وبحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة هذه الجائحة, وتبادل وجهات النظر بشأن سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة بعد انتهاء الجائحة.// انتهى //22:42ت م0210