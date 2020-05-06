باريس 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت فرنسا 278 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 25809 حالة منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية، من بينهم 16237 وفاة في المستشفيات و 9572 حالة في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.وأفادت المديرية العامة للصحة في فرنسا في بيان باستمرار انخفاض حالات وحدات العناية المركزة بواقع 283 مريضًا من أصل 3147 مريضا.// انتهى //22:43ت م0211