تونس 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلن النادي الصفاقسي اليوم تمسكه بإقامة مبارياته المتبقية في بطولة الدوري التونسي لكرة القدم على ملعبه عكس مقترح اتحاد الكرة المحلي بنقل ما تبقى من جميع مباريات الأندية إلى ملاعب العاصمة.وأوضحت إدارة النادي في بيان نشرته اليوم: "يتمسك الفريق بإجراء جميع مبارياته في ملعبه، الطيب المهيري بصفاقس.وجاء في بيان إدارة النادي أن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي ولسلامة الجميع حتى يتم تجنب ما من شأنه أن يحدث بسبب التجمعات الكبرى للحفاظ على جميع الحقوق ومصداقية المسابقة.كما طالب النادي بتمكين الأندية من فترة إعداد مثالية لا تقل عن ستة أسابيع من التحضير الجماعي بعد فترة الركود المطولة حفاظا على صحة اللاعبين وبتمكين جميع الأندية من دعم مادي لمجابهة الأزمة المالية الخانقة.وينتظر اتحاد الكرة موقف السلطات الرسمية من إمكانية عودة النشاط الكروي المعلق منذ منتصف مارس الماضي بعد جلسة بين رئيس الاتحاد ووزير الرياضة التي تضمنت مقترحات للتأمين على الشروط الصحية اللازمة.ومن بين تلك المقترحات تجميع فرق الدوري في فنادق بالعاصمة وإخضاعها إلى العزل على أن تجرى جميع المباريات المتبقية في ملاعب العاصمة من دون حضور الجماهير وإجراء التحاليل الطبية للاعبين بشكل دوري.وتبقت 10 جولات على نهاية الموسم الحالي حيث يتصدر الترجي جدول الترتيب بـ44 نقطة وخلفه الصفاقسي بـ34 نقطة.// انتهى //22:48ت م0212