الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير.وجرى خلال الاتصال بحث سبل التعاون بين الجانبين في المجالات الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الصحية العالمية الراهنة جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.// انتهى //22:58ت م0214