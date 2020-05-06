مكة المكرمة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسعقد مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة الاختصاصي يوسف بن جمال سمكري اليوم اجتماعاً افتراضياً عن بعد مع مدير إدارة مركز إسعاف المنصور بمكة المكرمة والمسعفين المناوبين وغير المناوبين .وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من النقاط التي تهم العاملين في المركز وترفع من جودة الخدمة الإسعافية وتذلل بعض الصعوبات التي تواجه الفرق الإسعافية في الميدان .شارك في الاجتماع المشرف على المراكز الإسعافية غازي الشنبري ومدير الإدارة الطبية بالعاصمة المقدسة الدكتور ثامر يتيم ومدير القيادة الميدانية فارس العقيلي .// انتهى //23:03ت م0216