عمّان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم، مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني في الخليل ومحيط المسجد الإبراهيمي.وقال رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة في بيان صدر في العاصمة الأردنية عمان، إن الخطوة الاستيطانية تمهد الطريق لانتهاك جميع القوانين التي كفلت حق حرية العبادة للفلسطينيين، وممارسة شعائرهم الدينية حسب الشرائع والمواثيق الدولية.واكد أن مثل هذا الإعلان ما هو إلاّ خطوة من خطوات مشؤومة تهدف إلى طمس المعالم العربية الإسلامية وهوية الأرض الفلسطينية بغية خلق واقع جديد يمهّد الطريق لعملية تهويد واسعة النطاق في جميع الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.وناشد الاتحاد المجتمع الدولي ممثلاً بحكوماته وبرلماناته الوطنية ومنظماته الإنسانية، الضغط على سلطات الاحتلال بهدف لجمها ووضع حد نهائي لمشاريعها التهويدية الإجرامية، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية باعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.// انتهى//23:07ت م0218