جيزان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس‫دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، مبادرة للتبرع بالدم بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي، وذلك بمقر بيت الطالب بمدينة جيزان.واستمع مديرا التعليم والصحة لدى وصولهما لمقر التبرع لشرح من رئيس قسم النشاط الكشفي رمزي آل عمر، عن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المقر والتي تطبق على جميع الراغبين بالتبرع، تلاه عرض مرئي يستعرض الجهود المشتركة بين التعليم والصحة في المنطقة للحد من انتشار الفايروس وتضمنت مبادرات متعددة.وأثنى الدكتور إبراهيم أبوهادي بالتعاون الكبير بين الصحة والتعليم بالمنطقة، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه، مشيرًا إلى توجيه معالي وزير التعليم بتسخير جميع الإمكانات في إدارات التعليم بالمملكة والتعاون مع الجهات المعنية من خلال نشر ثقافة التطوع للحد من انتشار فايروس كورونا، مقدماً شكره لمنفذي المبادرة من منسوبي صحة جازان ومشرفي إدارة النشاط الطلابي .من جانبه أعرب مدير صحة جازان عن تقديره لتعليم جازان على مبادراته المتعددة، التي تأتي داعمة لجهود الصحة في الحد من انتشار الفيروس، متمنياً الصحة والسلامة للجميع .يذكر أن المبادرة ستستمر خمسة أيام وتهدف لدعم بنوك الدم ، حيث شهد اليوم الأول من المبادرة تبرع عدد من منسوبي التعليم بكمية تعادل (11250) جراماً.// انتهى //23:58ت م0234