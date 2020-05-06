الدمام 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسدشنت إدارة التشغيل والصيانة بمجمع الدمام الطبي أحد منشآت التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية خدمة التواصل بتقنية الاتصال المرئي لمرضى" كورونا المستجد" للمنومين في أقسام التنويم بالمجمع، عبر أجهزة الحاسوب الذكية المزودة ببرامج وتطبيقات خاصة ، حيث تتيح هذه الخدمة أكثر من خاصية منها تواصل المريض مع أهله وذويه، وكذلك مع الطاقم الطبي والتمريضي بهدف تقليل الاحتكاك المباشر مع المرضى، إضافة إلى احتوائه على تطبيقات أخرى مثل القرآن الكريم والقراء .وثمنّ مساعد المدير العام التنفيذي للتشغيل والصيانة بالمجمع المهندس همام الجهني، دعم وتوجيهات معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، من خلال توفير أجهزة الحواسب الذكية " الأيباد"، وشكر معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية المهندس عبدالله السواحة، على دعمه المباشر لمبادرة المجمع لتسهيل إجراءات العمل لتشغيل وإطلاق هذه الخدمة ، إلى جانب دعم شركات الاتصالات السعودية وشركه الاتصالات السعودية "حلول" لتوفيرها خدمة "الإنترنت" على مدار الـ ٢٤ ساعة للمجمع ، مبيناً أن الفكرة بدأت بعد توجيه المدير العام التنفيذي للمجمع الدكتور زكريا الصفران، بإيجاد مبادرات ووسائل لرفع معنويات المرضى بالتعاون مع العديد من الأقسام بالمجمع الذي كان لهم أدوار وإسهامات فاعلة في آلية تفعيل هذه الخدمة، مبيناً أن إدارة التشغيل والصيانة بالمجمع تملك فريق عمل مميزا قادرا على بلورة كل الأفكار إلى واقع حقيقي .// انتهى //23:59ت م0236