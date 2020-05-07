بريدة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسنظمت جمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة"، ممثلةً بمركز مهارات للتدريب، مساء اليوم، دورة تدريبية بعنوان " فن التعامل مع المشكلات " للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً ، قدمها المتخصص بالتنمية الأسرية خالد الغنام ، وذلك عبر البث المباشر بوسائل التواصل الاجتماعي بموقع الجمعية .وتناولت الدورة أهمية التحدث بوضوح وصراحة بين الزوجين ، وضرورة اختيار وقت مناسب للنقاش ، وعدم التمسك برأي معين ، بالإضافه إلى عدم الخصام لمدة طويلة، وأهمية تنازل أحد الطرفين للآخر كي تدوم العشرة وتستقر الحياة الزوجية .يذكر أن مركز مهارات للتدريب التابع لجمعية التنمية الأسرية ببريدة "أسرة" يسعى من خلال هذه الدورة التدريبية إلى تقديم الحلول والمساعدات الأسرية للمشاركين في مثل هذه الدورات التي تخدمهم في حياتهم الأسرية والاجتماعية ، وكيفية مواجهة العوائق والتحديات وعلاجها بالطرق السليمة والصحيحة.// انتهى //00:04ت م0237