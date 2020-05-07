الدوادمي 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسيواصل القطاع الصحي بمحافظة الدوادمي تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد , حيث يقوم فريق الطب الوقائي بجولاته على الأسواق بالمحافظة والكشف المبكر على الوافدين من خلال قياس درجات الحرارة والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم عن فيروس كورونا بلغاتهم لإيصال المعلومة الصحية لهم.وكان مستشفى محافظة الدوادمي العام قد نفذ العديد من التدابير الاحترازية والوقائية كوضع نقاط الفرز البصري على مداخل المستشفى، واتخاذ إجراءات تقلل من المراجعين والزوار لمنع انتشار العدوى من خلال تنفيذ عدد من المبادرات بتقديم الخدمات لهم عن بعد منها وإعادة صرف الأدوية للمرضى وإيصالها لهم في منازلهم دون الحاجة للقدوم للمستشفى، والتسهيل على أسر المرضى المنومين في المستشفى التواصل مع الطبيب المشرف على مرضهم والاطمئنان عليهم من خلال الاتصال المرئي عبر الأجهزة اللوحية، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة عن فيروس كورونا المستجد.// انتهى //00:06ت م0239