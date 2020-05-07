رام الله 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع محافظات فلسطين بعد تسجيل 54 حالة تعافٍ جديدة اليوم.وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان صحفي، أن 47 من حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات رام الله والبيرة والخليل وبيت لحم والقدس، فيما سجلت 7 حالات من داخل مدينة القدس.وأشارت إلى أنه لم تسجل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين، ليستقر العدد الإجمالي للإصابات عند 543، موضحة أن نسبة حالات التعافي بلغت 40.8% من مجمل حالات الإصابة.// انتهى //00:39ت م0241