عمّان 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، إعلان إسرائيل بناء 7000 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة في المستوطنة المسماة إفرات .وحذر الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز من تبعات هذه الخطوة، موكدا ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد للحؤول دون تنفيذها أو تنفيذ غيرها من مخططات الاستيطان والضم.وأعاد التأكيد على أن سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع.// انتهى //00:40ت م0242