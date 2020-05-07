واشنطن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، عند إغلاق السوق اليوم، تبايناً في الأداء.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 218.45 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 23664.64 نقطة، فيما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 20.02 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند 2848.42 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 45.27 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 8854.39 نقطة.// انتهى //00:41ت م0244