ظهران الجنوب 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسرصدت عدسة "واس" اليوم توفر جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية الرمضانية في أسواق ومتاجر محافظة سراة عبيدة مع توفّر المخزون الغذائي من المواد الغذائية والاستهلاكية بجميع أنواعها في محال بيع الجملة والتموينات والمستودعات مع التزام جميع المحلات بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فرز بصري وتوفير المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين وتعقيم العربات والأرضيات واستخدام أجهزة الدفع الآلي، إضافة إلى منع دخول الأطفال ممن هم أقل من 15 سنة.وتقوم بلدية المحافظة بمتابعة توفر الاشتراطات الصحية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بصفة مستمرة وفي حال المخالفة يغلق ويغرم كل من يخالف التوجيهات، حيث تستقبل ملحوظات الجميع وشكواهم من خلال الرقم 940.// انتهى //00:42ت م0245