الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستقيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" غدًا الخميس الجلسة الافتراضية الخامسة بعنوان "المبادرات التمويلية الحكومية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة" التي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال ، من خلال نقل مباشر على حساب "منشآت" @MonshaatSA في منصة "تويتر" الساعة العاشرة مساءً.وستناقش الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، أهم برامج بنك التنمية الاجتماعية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات غير التمويلية لدى البنك.كما ستناقش الآثار المترتبة على القطاع الخاص الصناعي من أزمة كورونا، وأبرز ملامح نظام ولوائح التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى دور صندوق التنمية الزراعية ومبادراته لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية الاستفادة من مبادرة تأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر.يذكر أن عدد المشاهدات في مجلس دعم المنشآت وصلت إلى مليون و100 ألف مشاهدة عبر منصات "منشآت" الإلكترونية، وقد أعدت خطة لإقامة 10 جلسات بواقع 3 جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، إذ أقيم حتى الآن 4 نسخ منها بعنوان "مبادرات الموارد البشرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، و"مبادرات الزكاة والدخل في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، والثالثة بعنوان "استدامة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، فيما كانت الرابعة عن "التجارة الإلكترونية والتطبيقات في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة".// انتهى //01:09ت م0250