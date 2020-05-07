رفحاء 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واستواصل جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمركز روضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر رمضان المبارك بث الدرس العلمي اليومي، التعليق على أحاديث مختارة من "رياض الصالحين"،يقدمه سعد بن محمد الشمري عبر البث المباشر على حساب الجمعية على "تويتر" ‏.ويأتي الدرس العلمي الذي يُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ضمن الأنشطة والبرامج التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//01:40ت م0254