المدينة المنورة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسيطلق فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة، ابتداء من يوم السبت القادم بالتعاون مع المنشآت التدريبية الأهلية ، المجموعة الثالثة من الدورات المجانية والبرامج التطويرية عن بعد .وأعلنت المؤسسة أن الدورات والبرامج مجانية للرجال والنساء مع حصول المتدربين على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني، وعلي الراغبين بالالتحاق بالدورات التسجيل علي الرابط : https://drive.google.com/file/d/12h1GjiNQMcgTylbdqAaCCYIdeOngwoJX/view .// انتهى //01:44ت م0255