عام / التدريب التقني بالمدينة المنورة يطلق المجموعة الثالثة من الدورات المجانية عن بعد
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
المدينة المنورة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس
يطلق فرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة، ابتداء من يوم السبت القادم بالتعاون مع المنشآت التدريبية الأهلية ، المجموعة الثالثة من الدورات المجانية والبرامج التطويرية عن بعد .
وأعلنت المؤسسة أن الدورات والبرامج مجانية للرجال والنساء مع حصول المتدربين على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني، وعلي الراغبين بالالتحاق بالدورات التسجيل علي الرابط : https://drive.google.com/file/d/12h1GjiNQMcgTylbdqAaCCYIdeOngwoJX/view .
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