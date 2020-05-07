عام / أمطار غزيرة على منطقة عسير
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
أبها 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس
هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة عسير ، شملت محافظات النماص وتنومة ورجال ألمع وخميس مشيط و سراة عبيدة وطريب ومحايل .
كما شملت الأمطار متنزه الحبلة و مراكز الشعف و العرين و وقنا بللحمر و بللسمر والجوة والواديين والعرقين وتندحة والثويلة والخنقة, حيث أدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخضراء.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
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