أبها 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسهطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة عسير ، شملت محافظات النماص وتنومة ورجال ألمع وخميس مشيط و سراة عبيدة وطريب ومحايل .كما شملت الأمطار متنزه الحبلة و مراكز الشعف و العرين و وقنا بللحمر و بللسمر والجوة والواديين والعرقين وتندحة والثويلة والخنقة, حيث أدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب وارتوت المزارع والمسطحات الخضراء.جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //01:52ت م0256