المدينة المنورة 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسنظمت شركة وادي طيبة، التابعة لجامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، ندوةً عن بُعد بعنوان "المدرسة الرقمية المميزة".وعُنيّت الندوة التي شارك فيها مدير تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم، ورئيس شركة تطوير لتقنيات التعليم عبدالله التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور عبدالرحمن العليان، بمفهوم المدرسة الافتراضية التي تُضم معلمين وطلاب وقيادة تربوية، وتتعدد فيها طُرق التعليم والتقييم الإلكترونية الرقمية المختلفة، وإتاحة البحث والدراسة والأنشطة.// انتهى //01:52ت م0257