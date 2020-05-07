الرياض 13 رمضان 1441 هـ الموافق 6 مايو 2020 م واسينظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة السبت القادم دورة تدريبية " عن بعد"، بعنوان " البيئة متعددة الحواس - الغرف الحسية المفهوم والتطبيقات مع الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتستهدف كل من الأسر والمهتمين والمختصين في مجال الإعاقة، من الساعة ١٠ حتى ١٢ مساءً عبر منصة التدريب الإلكترونية للمركز.وستقوم مقدمة الدورة مديرة مشروع الغرف الحسية في المركز عضوة المنظمة الدوليه ISNA-NSE خلود الشايع بتعريف الغرف الحسية .. أهدافها ومميزاتها، ونشأتها وتطويرها، وأنواعها والتطبيقات والمكونات المتعلقة بها.ويقدم المركز هذه الدورة عبر البث المرئي، داعيا الراغبين بالتسجيل في الدورة المجانية الدخول على الرابط التالي: http://v2.kscdr.org.sa/ar/training/20050901/ ، متمنياً الفائدة للجميع تحت شعار "علم ينفع الناس " .// انتهى //02:02ت م0258