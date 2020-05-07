عام / مقتل 5 من عناصر تنظيم "داعش"الإرهابي في عملية أمنية في أفغانستان
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
كابُل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واس
قتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في كابُل.
وأوضحت مديرية الأمن الوطني الأفغانية في بيان اليوم أن العملية الأمنية استهدفت مركز كابُل وقضاء /شكردره/ لتطهيره من العناصر الإرهابية نتج عنها مقتل 5 إرهابيين، والقبض على 8 آخرين من عناصر التنظيم.
وأشار البيان إلى أن قوات الأمن ضبطت خلال العملية العديد من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين.
// انتهى //
02:53ت م
0270