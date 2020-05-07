كابُل 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسقتل خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية أمنية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في كابُل.وأوضحت مديرية الأمن الوطني الأفغانية في بيان اليوم أن العملية الأمنية استهدفت مركز كابُل وقضاء /شكردره/ لتطهيره من العناصر الإرهابية نتج عنها مقتل 5 إرهابيين، والقبض على 8 آخرين من عناصر التنظيم.وأشار البيان إلى أن قوات الأمن ضبطت خلال العملية العديد من الأسلحة والذخائر كانت بحوزة الإرهابيين.// انتهى //02:53ت م0270