باماكو 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي تيبيلي درامي اليوم محادثات مع نظيره البوركيني ألفا باري، حول وضع اللاجئين في بوركينافاسو.وأفادت وكالة أنباء مالي أن 6514 لاجئًا مالياً يعيشون في مخيم مينتاو جيبو بشمال بوركينا فاسو.وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أدانت في وقت سابق من هذا الأسبوع العنف الذى استخدمته قوات الأمن فى بوركينا فاسو ضد اللاجئين الماليين، فى مخيم مينتاو للاجئين، أسفر عن إصابة 32 شخصاً على الأقل، بعضهم فى حالة خطيرة.// انتهى //02:55ت م0272